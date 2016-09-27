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السيسى يستعرض مع وزير الصناعة طرح 500 منشأة لخدمة الصناعات الصغيرة

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السيسى يستعرض مع وزير الصناعة طرح 500 منشأة لخدمة الصناعات الصغيرة السيسى يستعرض مع وزير الصناعة طرح 500 منشأة لخدمة الصناعات الصغيرة

>كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن وزير الصناعة عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لإنشاء والتوسع فى المناطق والمدن الصناعية، ولاسيما فى منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد، فضلاً عن مدينتى بدر والسادات.

وتناول "قابيل"، التصور الجديد المقترح لطرح 500 منشآه صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم خلال شهر واحد طرح منشآت جاهزة فى المناطق الصناعية بمدن بالرسوة والسادات تشمل بكافة المرافق والتراخيص اللازمة للتشغيل. كما عرض تصوراً لإنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة ضخمة وفقاً لأحدث نظم المدن الصناعية فى العالم.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى، على أهمية الإسراع فى توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما يساهم به ذلك فى النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج أخذاً فى الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة هامة للاقتصاد القومى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن "قابيل"، قدم خلال الاجتماع كذلك تقريراً حول الموقف التنفيذى لمنطقة "الروبيكى" المتخصصة فى صناعة الجلود، حيث أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ من منطقة مجرى العيون لمنطقة "الروبيكى" بمدينة بدر، موضحاً أنه تم هدم أول مجموعة مدابغ بمنطقة القديمة. وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال عملية الفك والنقل والتركيب للمدابغ بشكل آمن على مدار العام القادم بما يضمن استمرار عملية الإنتاج للمصانع.

وعرض وزير الصناعة تقريراً حول نتائج المفاوضات مع الجانب الروسي، والتى أسفرت عن رفع الحظر عن تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكي"، أخذاً فى الاعتبار ما ستساهم به فى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، لاسيما فى ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها.

وشدد الرئيس على أهمية البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع التصدير والعمل على تعزيز جودة الصادرات المصرية والارتقاء بتنافسيتها، بالإضافة إلى الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية.

 

 


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