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وزارة النقل الروسية: مطار القاهرة أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية

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وزارة النقل الروسية: مطار القاهرة أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية وزارة النقل الروسية: مطار القاهرة أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية

>كتب مؤمن مختار

أكدت وزارة النقل الروسية أن وروسيا ناقشا استئناف الرحلات الجوية، موضحة أن مطار القاهرة أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"، أن وزير النقل الروسى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الطيران المصرى شريف فتحى لمناقشة استئناف الرحلات الجوية.

وأشارت الوزارة الروسية فى بيانها إلى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة الإجراءات التى قام الجانب المصرى باتخاذها من حيث زيادة أمن الطيران في المطارات المصرية، حيث إن جميع القضايا الى تمت مناقشتها هى تقنية بحتة.


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