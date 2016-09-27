ما هي التجربة التي خاضتها دينا الشربيني ووصفتها بالـ"عبيطة جداً"؟

القاهرة_عمرو رضا

تحدثت الفنانة الشابة دينا الشربيني، عن بداية عشقها للتمثيل منذ طفولتها وأكدت أنّها اكتشفت موهبتها الفنية عندما كانت تدخل إلى "التواليت" وتغلقه على نفسها فترة طويلة، وتقلد المشاهد الفنية التي تحبها أمام المرآة، واعترفت بأن تجربتها الأولى كمذيعة كانت "عبيطة جداً" وأنها تعرضت للسخرية من المشاهدين كثيراً، ولكنها تعلمت منها مواجهة الجمهور.

دينا التي تألقت بثلاثة مسلسلات في موسم دراما رمضان 2016، أشهرها جراند أوتيل، اعترفت بحلقة خاصة بعنوان "الحلوة" في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة القديرة إسعاد يونس، أنها ظلت تخفي عشقها للتمثيل عن عائلتها حتى الثانوية العامة، وأضافت: بعد الثانوية العامة عرفت بابا أني عاوزة أمثل، واتفقنا على أني أدخل جامعة عادية، وآخد كورسات في التمثيل، واشتركت فعلا في ورش عمل، وأخدت كورسات في التدريب الصوتي.

أشارت إلى أنها فوجئت بتلقيها عرضاً للعمل كمذيعة لتقديم برامج شبابية، مثل "شبابيك"، و"عز الشباب"، ولم تكن ترى بنفسها الصلاحية للقيام بهذه المهمة خاصة وأن البرامج كانت تذاع على الهواء مباشرة، وبدت "عبيطة جداً" ولكنها تعلمت منها الكثير.

النجمة إسعاد يونس إصرت على عرض مقطع قديم لدينا يعود للعام 2006 ، من برنامج شبابيك وبدا مظهرها مغاير تماماً لشكلها الحالي، فكانت أكثر بدانة مع قصة شعر غيرت من شكل وجهها كثيراً.