انجلينا جولي وبراد بيت... علاقة حب حافلة بالغيرة والخيانة

بعد علاقة حب مشتعلة ورومنسية دامت 12 عاماً، كان من الطبيعي أن يشكّل انفصال الثنائي براد بيت Brad Pitt وانجلينا جولي Angelina Jolie هذه الضجة العالمية. وفي الوقت الذي أعلن فيه البعض أن إدمان بيت الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى أسلوبه العنيف مع الأطفال هما السبب في ذلك، كشفت بعض التقارير عن أنّ طموح جولي السياسي هو ما أثار غضب زوجها في الآونة الأخيرة فأوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم.

وعلى الرغم من نفي محامي انجلينا وجود شخص ثالث أو أيّ خيانة وراء قرار الانفصال، بعد أن روّج البعض ذلك، فإنّ علاقة العشق التي امتدت لسنوات طويلة قبل إعلان زواجهما منذ عامين فقط شهدت الكثير من محطات الخيانة والعذاب.

جولي تزوجت قبل براد بيت بجوني لي ميلر Jonny Lee Miller وبيلي بوب ثورنتون Billy Bob Thornton . وبعد ارتباطها به، أسست معه عائلة من 6 أطفال، 3 منهم بالتبني. وكان بيت أيضاً متزوجاً قبلها نجمة مسلسل "Friends" جينيفر أنيستون Jennifer Aniston عام 2000، قبل أن ينفصلا عام 2005، وتتزوج هي أيضاً مرة أخرى.

سنوات العذاب التي أصيبت خلالها انجلينا بالسرطان دفعتها لتكون واحدة من أكثر الرموز العالمية شهرة في المعركة ضدّ هذا المرض الخبيث، ثم خضعت لعملية جراحية أزالت فيها ثدييها ومبيضيها وقناة فالوب، للحيلولة دون إصابتها بالمرض الذي تسبّب بموت أمها وجدتها وخالتها.

وكشفت ردود الفعل الساخرة لطليقة براد السابقة، وإصابتها بنوبة ضحك هستيرية عقب علمها بخبر انفصال انجلينا وبراد، شماتة بالعاشقين اللذين بدأت قصة حبهما خلال إتمام إجراءات انفصال براد وأنيستون، حين كانا يصوران فيلم Mr. and Mrs. Smith، وهو ما اعتبرته الأخيرة خيانة لها.

ونشر موقع "بيبول" أن انجلينا اكتشفت خيانة براد لها مع الممثلة ماريون كوتيار (40 عاماً)، التي تشاركه بطولة فيلم Allied. ومع أن كوتيار نفت وجود علاقة مع براد فإنّها أصرّت على الانفصال بشكل نهائي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إنّ الغيرة وجدت طريقها إلى قلب انجلينا قبل فترة بسبب الصورة التي نشرتها المغنية سيلينا غوميز Selena Gomez (24 عاماً) على موقع انستقرام، والتي تجمعها ببراد خلال توزيع جوائز غولدن غلوب.

ونشرت مجلة "ستار ماغزين" الأمريكية أنّ انجلينا قالت إن براد اعترف لها بأنه قد ارتكب حماقة وخطأ في ليلة ما، طالباً منها أن تغفر له، ووقعت بينهما أكبر مشاجرة في تاريخ علاقتهما.

وقالت انجلينا وفق المجلة نفسها، إنّ براد قال لها إنه خانها أكثر من مرة حتى وإن لم يخبرها بذلك، مؤكدة أنها فقدت الثقة به إلى الأبد.

ووضعت المجلة الأميركية صورة للحسناء انجلينا جولي باكية على غلافها، مع تصريح بأنّ براد بيت خانها مع فتاة سمراء في العشرين عندما كان في سهرة بحانة تيلورايد بولاية كولورادو، وقد اعترف لها بذلك بنفسه.

يُشار إلى أن جولي تصرّ على الطلاق، وقد باشرت بالمعاملات الرسمية، كما أنها ترفض في الوقت الحالي أيّ صلة تجمعها ببراد بيت، حتى الاتصالات والرسائل الهاتفية.

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