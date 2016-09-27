إليسا من كواليس "سهرنا يا ليل" فهل تعيد نجاح "يا مرايتي"؟

نشرت الفنانة اليسا أول صورة من كواليس تصوير أغنية "سهرنا يا ليل" عبر صفحتها الرسمية "فايسبوك"، التي باشرت بتصويرها تصورها تحت إدارة المخرجة أنجي الجمال، التي سبق أن تعاملت معها في كليبات "يا مرايتي" و"حب كل حياتي" من ألبوم "حالة حب".

كما نشرت إليسا صوراً تجمعها بالمخرجة إنجي الجمال التي حققت معها نجاحاً منقطع النظير بشكل خاص في كليب "يا مرايتي"، ما دفع بكثيرين إلى التساؤل هل ستحقق المخرجة والفنانة النجاح ذاته الذي حققتاه في كليب "يا مرايتي"؟

وكانت إليسا قد كتبت قبل يومين تغريدة قالت فيها "سواء كنت تحبني أم لا تحبني، فعليك إحترامي. وعندما يحصل ذلك نصل إلى السلام".

ولم يعرف ما الذي تقصده إليسا من خلال هذه التغريدة، وهل ما إذا كانت تعّلق على إغتيال الصحافي الأردني ناهض حتر، أم أنها ترد من خلالها على الهجوم والإنتقادات التي تعرضت لها بعد طرح ألبومها الأخير ولم تتوقف لغاية اليوم.

أغنية "سهرنا يا ليل" من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى ومن توزيع يحيى يوسف.