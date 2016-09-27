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المطرب الفلسطيني الياس جوليانوس يغني لزوجته!

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الثلاثاء 27-09-2016 02:00

طرح المطرب الفلسطيني الياس جوليانوس ابن مدينة حيفا والقاطن في مدينة رام الله أحدث أغنياته باسم "مرتي مصدر قوتي"، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني أنس عصفور وألحان الموسيقار اللبناني سليم سلامة في أول تعاون للمطرب معه، وتوزيع موسيقى للمايسترو طوني سابا.
المطرب إلياس له العديد من الأغاني الناجحة في فلسطين، من أبرزها الأغنيات "سهرنا كل الليل، اشتقتلك، بين إيديك، شو بدي قلك، ليل مبارح وعم تتغير".
وفي دردشة مع الشاعر أنس عصفور عن فكرة الأغنية قال: " في الأصل أنا متعهد حفلات ومدير أعمال الفنان سليم سلامة، وكان يبحث عن كلمات مميزة للمطرب إلياس، وكلما أرسلت له كلمات لم تعجبه، فتحدّثت مع المطرب ، وهو متزوج، فأوحى لي بالفكرة، فكتبت الموال وقلت في نفسي، لماذا لا أكتب شيء عن مصدر قوة الزوجة وتأثيره على الزوج؟ خاصة أن المطرب يحتاج إلى أغنية تتحدث عن الزوجة، وكأنه يريد أن يهديهخا لزوجته، وبالفعل. كتبت "مرتي هي مصدر قوتي" وأكلمت القصيدة، وتحدثت مع المطرب إلياس فراقت له الفكرة، وأعجبته، فقلت له إنها أول أغنية أكتبها. وبالفعل بعد أن غناها المطرب إلياس وطرحها وجدت الصدى الرائع عند جمهور المطرب".

وتقول كلمات الأغنية:
موال:
قبل ما اشوفك رسمتك ببالي
رفيقة عمر وتجيبي بيبي لي
ماما يقلك .. وينده بابا لي
يربى عأيدك واقشعه زينة الشباب
***
مرتي مرتي مرتي
هي مصدر قوتي
يسلمولي عيونها
ما فيي عيش بدونها
ويوم اللي بدي خونها
الله يقرب موتي
***
حنيتها.. لا غيرتها
والطيبة اللي ما بتنوصف
قلبها الصافي حضنها الدافي
والصوت اللي بينعرف
لمى تندهني حبيبي
قلبي بلحظه بينخطف
***
يسلمولي عيونها
ما فيي عيش بدونها
و يوم الي بدي خونها
الله يقرب موتي
***

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سيدتي