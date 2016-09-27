طارق الدهام وسامي الخليفة وعفيفة العويني في "البادي أظلم"

بعد نجاح أغنيتها "هذا نصيبي" من كلمات الشاعر السعودي طارق الدهام وألحان الفنان سامي الخليفة يجدّد الشاعر تعاونه مع المطربة التونسية عفيفة العويني في أغنية جديدة عملت اسم "البادي أظلم" من ألحان الملحن سامي خليفة، الذي قول الشاعر عنه إنه تعاون مستمر وله الحق والأولوية في جميع قصائدي. وتقول كلمات الأغنية الجديدة:

أنا كذا من يوم ربي خلقني

اللي في راسي عنه لا ما تخلّا

بتشوف مني شي ما شفته مني

وان كان راسك فوق أنا راسي أعلى

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كنت الهوى اللي بالمحبه ملكني

واليوم قلبي يا الغلا منك ملا

فراقك أول لا طريته ذبحني

والحين قلبي فيه رحّب وهلّا

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البادي أظلم وانت قلبك ظلمني

وان جيت نادم قلت لك لا ولا لا

أنا كذا من يوم ربي خلقني

يااللي بقلبي جيت قصدك تسلّا

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