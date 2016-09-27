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ما هي التهمة التي ضايقت بدر آل زيدان ومن وجهها له؟

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الأربعاء 28-09-2016 16:00

عبر الفنان والإعلامي السعودي بدر آل زيدان عن استيائه من مجموعة من متابعيه عبر السناب شات الذين اتهموه بأنه يقوم بالترويج لأحد المطاعم مقابل المال، وهذا ماجعل بدر يرد عليهم من خلال قال به: كل ما في الأمر أن والدتي لايعجبها أي مطعم، وأنا تفاجأت بأنها ترسل لي اسم مطعم وتقول لي بأنه أعجبها كثيراً، وبأنها ستأخذني إليه عند نزولي للسعودية، وهذا ما جعلني سعيداً لأن أمي وجدت أخيراً مطعماً يعجبها، وأحببت أن أشكر هذا المطعم الذي احتفل بعائلتي، ولو أردت أن أعمل له إعلاناً فلن أخفي الأمر، وأنا لا أتحدث عبر سنابي والسوشل ميديا الخاص بي إلا عن الأشياء المقتنع بها.

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سيدتي

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