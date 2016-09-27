دريك يتصدر قائمة بيلبورد 200 مجدداً ويكسر الرقم القياسي

عاد النجم العالمي دريك Drake إلى رأس قائمة بيلبورد 200 بألبومه "Fuse"، بعد انقطاع عن الصدارة دام سبعة أسابيع.

وكشفت أرقام شركة Nielsen Soundscan أنّ ألبوم مغني الراب الكندي باع نحو 53 ألف وحدة، الأسبوع الماضي، في حين قالت بيلبورد إنّ " Fuse" أصبح الآن صاحب أطول صدارة غير متواصلة على القائمة منذ موسيقى فيلم "Frozen" عام 2014.

وكان الألبوم قد حصل على الترتيب الأول في أبريل-نيسان، وأصبح الآن على رأس القائمة لمدة 13 أسبوعاً غير متواصلة.

وجاء الألبوم الجديد لفنان الهيب هوب ماك ميلر Mac Miller "The Divine Feminine" في المركز الثاني بمبيعات 48 ألف وحدة.

يُشار إلى أنّ حقيبة تحوي مجوهرات قيمتها ثلاثة ملايين دولار تقريباً سرقت مؤخراً من حافلة يستخدمها دريك خلال جولة حفلات.