أسماء أعضاء الإخوان بعد حكم جنايات قنا بقضية اقتحام "أمن أسوان"

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم وآخرين برأتهم محكمة جنايات قنا، فى التهم المنسوبة إليهم، فى واقعة اقتحام مبنى محافظة أسوان، والتعدى على قيادات الأمن بالمحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفى و عضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى، وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، بالسجن المؤبد لـ7 متهمين غيابيًا والسجن 7 سنوات لـ15 متهمًا، وبراءة 51 آخرين، وإنقضاء الدعوى عن آخر متوفى، فى القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان بالتعدى على قيادات بمديرية أمن أسوان، والتى حملت رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلى أسوان.

تعود أحداث القضية إلى 14 اغسطس 2013، عقب فض اعتصامى رابعة و النهضة، وقيام المتهمين باحتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط و أمناء شرطة وتعذيبهم، وإشعال النيران فى عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.

وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى عن المتهم هاشم حسن عبده، وبالسجن المؤبد لكلاً من خالد إبراهيم محمد، وصلاح على، محمد عبد الفتاح، عصام محسوب، على سليمان، عبد الرحمن حسن، عمر مجدى.

وقضت المحكمة، بالسجن 7 سنوات لـ15 متهما وهم: موسى على، أحمد حازم، أسامة أحمد، محمد ابراهيم، خالد عبد العزيز، محمد عنتر، عبد الرحمن سيد، أحمد مجاهد، محمود على، شاذلى عبد العزيز، أحمد محمد، محمود حسن، محمد خيرى، وشقيقه ناصر، محمد حسن.

وبرأت المحكمة كلًا من: وائل محمد بكرى محمد ( 34 عامًا) أحمد محمود ( 43 عامًا) محمد محمود حسين ( 43 عامًا) مصطفى أحمد ( 39 عامًا) محمود أحمد، محمد محمود (48 عامًا) طه سيد ، عبد الله محمد ، حمدى طه، محمد زيدان على، مجدى إبراهيم، أسامة عبد المتعال (44 عامًا) وشقيقه ياسر، مصطفى أحمد، نور محمد ، محمد على، عبادى مبارك، مصطفى جبر الله، محمود مسعد، محمد محمود، محمد هادى.

بالإضافة إلى إبراهيم عباس، مصطفى فوزى، حجاجى عبد الرحيم، عبد القادر عبد الله، مصطفى عبد العزيز، محمود محمد، منتصر محمد، عماد عبد السميع، ياسر حسين، محمد جمعة، محمد أحمد، حسن سالم، أحمد عبد الرحيم، محمد عبد الفتاح محمد، أحمد حسن، وشقيقه محمد، محمد حنفى، عبد الحافظ و مصطفى سعد، أشرف يوسف ، علي طواب ، محمد حسين ، محمد حامد ، عبدالله محمد ، أحمد صلاح الدين ، أشرف أحمد ، أحمد محمد ، هاشم سيد ، محمد حامد ، ربيع سيد محمد عثمان.