أمن المنيا يلقى القبض على سارق شقة بحى سيدى بشر فى الإسكندرية

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل، سرق كمية من المصوغات الذهبية من شقة كائنة بحى سيدى بشر بحرى بالإسكندرية.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم المنيا، أكدتها التحريات، تفيد حيازة "محمد-ا" 37 سنة، عامل، ومقيم بماقوسة، بمركز المنيا، لكمية من المشغولات الذهبية من متحصلات جريمة سرقة.

بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، وضبط المذكور أثناء قيامه بعرض تلك المشغولات، لبيعها بمنطقة ميدان الساعة، وعثر بحوزته على، 2 غويشة ذهبية، 2 ساعة حريمى ذهبية، 2 خاتم ذهب، 4 قرط ذهب، كولية ذهب، 2 سلسلة ذهب.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات، وسابقة قيامه بسرقتها بمفرده من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة سيدى بشر بحرى، بالإسكندرية، بتاريخ 23/9/2016 وذلك بكسر نوافذ الشقة.

باستكمال الفحص بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، تبين أنة محرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 56008/2016 جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ السيد محمد إبراهيم بدوى، 63 سنة بالمعاش، ومقيم 45 شارع 17 المتفرع من شارع يوسف غالى، بسيدى بشر بحري، بإكتشافه كسر إحدى نوافذ الشقة المطلة على منور العقار وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته، ولم يتهم أحداً.

تم التنبيه على المبلغ بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، بالحضور لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتكليف إدارة البحث بتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى وعرضه على النيابه العامة للتحقيق