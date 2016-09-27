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محافظ أسوان: تشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق

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محافظ أسوان: تشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق محافظ أسوان: تشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق

اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان خلال اجتماع بديوان المحافظة

قرر اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، تشكيل لجنة لمتابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها بنطاق المحافظة، ذلك برئاسته وعضوية مدير الأمن، والسكرتير العام المساعد، ومديري والزراعة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، أن مهام هذه اللجنة ينقسم إلى 3 محاور رئيسية الأول هو متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق، والمحور الثاني زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار ، والمحور الثالث يتمثل في تشديد الرقابة التموينية، واستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة احتكار السوق.

وأوضح البيان، أن اللجنة في أولى اجتماعاتها ناقشت السبل والوسائل الجديدة والمتعددة لتوصيل السلع بالسعر المطلوب للمستهلك مع تعدد مصادر توافرها وتوزيعها من خلال وضع كل المشاكل بشفافية ومصارحة كاملة داخل اجتماعات اللجنة، فضلًا عن إطلاق الأفكار الجديدة وتبادل المعلومات لتضع الجهات الحكومية أيديها على الأسواق وتكون عيونها مفتوحة عليها لمواجهة هذه المشاكل أولا بأول، بالإضافة إلى توقعها واتخاذ الحلول الاستباقية قبل حدوث أي أزمات.

وأشار إلى أن هناك خطة لزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة إلى 28 منفذا على مستوى مدن وقرى المحافظة بعد افتتاح 12 منفذا يعملون حاليا لتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، وبالتوازى هناك 12 منفذا تابع للشرطة، بالإضافة إلى 40 مجمعا استهلاكيا تابعين لوزارة التموين متوفر فيهم كافة السلع.

فيما جارى إنشاء مجمع استهلاكي بمنطقة العقاد بمدينة أسوان على مساحة 1000 م2 بتكلفة 7 ملايين جنيه من ضمن 6 مجمعات استهلاكية جديدة مستهدف إنشاؤهم بمناطق الصداقة الجديدة والمحمودية، علاوة على إنشاء مجمعين استهلاكيين بدراو، ومجمع أخر بمدينة كوم أمبو.

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