وزير التعليم العالي: مادة «التربية العسكرية» مهمة لغرس الانتماء للوطن لدى الطلاب

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور، أشرف الشيحي، إنه تم متابعة الحالة الأمنية مع رؤساء الجامعات وغيرهم من مسئولي مؤسسات التعليم العالي، لضمان سلامة الطلاب.

وأضاف الشيحي في بيان له، إنه تم: “متابعة بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لتأمين الجامعات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تواجد الأمن المدني فقط داخل الجامعات، وعدم تواجد الأمن الشرطي إلا عند الضرورة، وفقًا لأحكام المادة 184 مكرر التي تم إضافتها لمواد قانون تنظيم الجامعات لمواجهة أعمال العنف”.

وأوضح الشيحي أنه تم التأكيد على أهمية قيام كل جامعة بمراعاة تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى جميع البرامج الدراسية، وبحث أساليب حفظ الأمن داخل الجامعات فى إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية.

وأكد الشيحي أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق على تدريس مادة التربية العسكرية كمادة أساسية من مواد الدراسة لطلاب الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، منطلقًا من أهمية تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب الجامعات لتنمية الوعي العسكري وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.