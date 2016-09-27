«خدمة المجتمع» بجامعة أسوان يناقش وضع خطة استراتيجية لتحقيق التنمية لبحيرة ناصر

انعقد اليوم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود قطب رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية بحيرة السد العالي، والاستاذ سعيد عدلي ابوسحلي مدير عام فرع الهيئة العامه لتعليم الكبار بأسوان، والدكتورة هدي مصطفي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، والسادة عمداء الكليات وفى بداية الاجتماع قدم الدكتور رئيس الجامعة التهنئة للحضور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور عبد القادر على ضرورة تعظيم التعاون بين جامعة اسوان وهيئة تنمية بحيرة السد العالي من خلال تشكيل لجنة من السادة عمداء الكليات {الهندسة –الزراعة – الطب البيطري – العلوم – الاثار – الخدمه الاجتماعية } لوضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامه لبحيرة ناصر. والاستفادة القصوي من المخزون الاستراتيجي لإنتاج الأسماك وكيفية التنمية الحقيقية والشاملة للبحيرة.

كما دعا الدكتور عبد القادر الي عقد مؤتمر قومي للوقوف علي مقومات التنمية المستدامه لبحيرة ناصر بمشاركة جميع المعنيين والهيئات ذات الصلة، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها كما ناقش المجلس ضرورة بدء طلاب الكليات النظرية في محو أمية المجتمع، وذلك من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة أسوان.

كما ناقش المجلس أوجه التعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة بخصوص الموافقة على توفير احتياجات السيدات والشباب بقرية وادي العلاقي والدعم الفني والكوادر المؤهلة لتنمية المرأة الريفية، وكيفية تأهيلها للمشاركة بالانتخابات المحلية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.