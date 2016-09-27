ولى أمر يتهم مسئول أمن ومدرس بالتعدي عليه بسوهاج

تعدى مشرف وسائل تعليمية ومشرف أمن ومدرس يعملون بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة طهطا التعليمية بالضرب على ولي أمر، رغب في اصطحاب نجليه قبل ميعاد الانصراف من المدرسة، مما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نلقه لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين ولي أمر ومشرف وسائل ومدرس بمدرسة بدائرة قسم طهطا ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود عبد الصبور، رئيس مباحث القسم بوقوع مشاجرة داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الكائنة بمنطقة الزرابي دائرة القسم بين طرف أول “ع . ا . ع . م” 39 سنة مدرس مصاب “بجرح قطعى بفروة الرأس”، و”أ. .ع . ع . ع” 43 سنة مشرف وسائل تعليمية ويقيمان بذات الناحية. وطرف ثان “عبد الرحيم . م .م ع” 36 سنة نجار ويقيم ببندر طهطا مصاب “بكدمات متفرقة بالجسم”، وسبب المشاجرة رغبة الطرف الثانى فـى اصطحاب نجليه قبل ميعاد الانصراف ورفض إدارة المدرسة، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته تم التوفيق والصلح يبين الطرفين.

وعلى جانب آخر أكد شهود العيان أن الثاني من الطرف الأول والذي كان يعمل مشرفًا لأمن الباب بالمدرسة، استعان بأفراد عائلته المقيمين بجوار المدرسة وقاموا بالتعدي بالضرب على ولي الأمر بشكل عشوائي أمام نجليه، مما جعله يحاول الدفاع عن نفسه.

كما قامت إدارة المدرسة بعمل مذكرة اتهمت فيها ولي الأمر باقتحام المدرسة، وذلك لإرغامه على الصلح والتنازل عن حقه وطالب شاهد العيان باستبعاد مشرف الأمن، لأنه دائم الاستعانة بأقاربه المقيمين بجوار المدرسة في أي مشكله تحدث معه بالمدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبي على ولى الأمر بقسم الاستقبال بمستشفى طهطا العام، جاء التقرير الطبي جرح رضي بالحاجب الأيمن وكدمة بالعين اليمنى وجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بكامل الجسم وكدمات بالرقبة والعضد الأيمن والحالة العامة متوسط، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7717 جنح القسم لسنة 2016.