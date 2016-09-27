أمن سوهاج يضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في اشتباكات بين عائلتين

تمكن ضباط إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية من إلقاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم 3 بنادق آلية، ينتمون لعائلة الشوافع على إثر المشاجرة التى وقعت بين عائلتى الشوافع والعلالسة دائرة مركز البلينا، ونتج عنها مصرع 2 من عائلة العلالسة وإصابة أخر من عائلة الشوافع، وإخلاء 4 مدارس من العاملين والتلاميذ حفاظا على حياتهم وتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة.

وتلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الشوافع والعلالسة بدائرة مركز البلينا والمقيدة برقم “1″ لسنة 2016، نتج عن تجدد الاشتباكات مقتل جبريل ثابت جاد الكريم البدرى ومخلوف عبد المبدى ينتميان للعائلة الثانية، وإصابة آخر ينتمي للعائلة الأولى، و أسفرت الجهود عن ضبط “3″ متهمين وبحوزة كل منهما سلاح آلى ينتمون للعائلة الأولى، وقررت النيابة العامة من ندب الطب الشرعى لتشريح الجثتين وبيان ما بهما من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك، تم الانتهاء من التشريح والدفن ولا زالت الخدمات الأمنية مستمرة بالمنطقة لملاحظة الحالة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم