مباحث الآداب تضبط شبكة للدعارة بالقليوبية

وجهت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، ضربة موجعة للشبكات المنافية للأداب بعد مداهمة شقة للدعارة بمنطقة قليوب.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام "أشرف.ع"، صادر ضده عدة أحكام بإدارة منزله بأرض الجهينى بدائرة مركز شرطة قليوب للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم اللواء وليد رشدى واللواء أسامة عايش نائبى المدير لسرعة القبض على المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة، تمكن العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلى، والعقيد أحمد حشاد وكيل إدارة النشاط الداخلى، والعقيد حسن النجار، والمقدم عمرو مطر من مداهمة الشقة وضبط المتهم وكل من "منى.أ" كوافيرة، أثناء ممارستها الرذيلة مع "هشام.أ" مهندس بشركة سيارات، وتم ضبط الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، و3 هواتف محمولة، ومبالغ مالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار تامر مختار رئيس نيابة قليوب.