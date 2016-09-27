أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غادة والي توضح حقيقة عدم سفرها بسبب تذكرة الطيران

Google+ Print
غادة والي توضح حقيقة عدم سفرها بسبب تذكرة الطيران غادة والي توضح حقيقة عدم سفرها بسبب تذكرة الطيران

الدكتورة غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي _ أرشيفية

سافرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بدعوة من المكسيكية الى مدينة نيومكسيكو لافتتاح المؤتمر الدولي عن الحماية الاجتماعية الذي تعقده وزارة التنمية الاجتماعية بالمكسيك حيث تلقى والي كلمة رئيسية في اليوم الأول كما تشارك في المائدة المستديرة الوزارية في اليوم الثاني للمؤتمر.

وتقوم الوزيرة بعرض إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي نجح في الوصول الى 7.4 ألف أسرة في أفقر 12 محافظة مصرية في عامه الأول بما يعتبر إنجازًا قياسيًا حيث أشاد البنك الدولي بالمشروع واختاره ضمن أفضل مشروعات للحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها في عدد من دول العالم.

وتعرض مجموعة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا خلال المؤتمر برامج الدعم النقدي المشروط والتحديات التي تواجهها وأثرها الاجتماعي والاقتصادي في تلك الدول المختلفة.

جدير بالذكر أن البرنامج المصري يستمد بعض عناصره من برنامج بروسبيرا المكسيكي وبرنامج بولصا فاميليا البرازيلي.

من جهة أخرى، نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد في بعض المواقع عن إلغاء الوزيرة غادة والي سفرها للندن وتغييرها خطوط الطيران البريطانية للألمانية بعد اكتشافها أن التذكرة في المقاعد الاقتصادية وليست الـ«بيزنس».

وقال بيان للوزارة إن والي مدعوة رسميًا من الحكومة المكسيكية لحضور المؤتمر الدولي عن التنمية الاجتماعية و أن التذكرة كانت ضمن دعوة الحكومة المكسيكية على متن الخطوط البريطانية حيث التوقف ترانزيت في لندن ثم استكمال الرحلة إلى نيومكسيكو.

وأضاف البيان أنه بسبب الشروط المتشددة التي تطبقها الخطوط البريطانية في سياستها وهي الحصول على تأشيرة دخول بما في ذلك للرحلات الترانزيت فقد تدخلت السفارة المكسيكية في القاهرة صاحبة الدعوة والمسئولة عن الحجز لتغيير التذكرة للخطوط الألمانية «لوفتهانزا» حيث أن الوزيرة لديها تأشيرة “شينجن” تمكنها من دخول جميع الدول الأوروبية فيما عدى لندن واستكملت والي رحلتها الى نيومكسيكو بعد التوقف في فرانكفورت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب