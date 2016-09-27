غادة والي توضح حقيقة عدم سفرها بسبب تذكرة الطيران

سافرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بدعوة من الحكومة المكسيكية الى مدينة نيومكسيكو لافتتاح المؤتمر الدولي عن الحماية الاجتماعية الذي تعقده وزارة التنمية الاجتماعية بالمكسيك حيث تلقى والي كلمة رئيسية في اليوم الأول كما تشارك في المائدة المستديرة الوزارية في اليوم الثاني للمؤتمر.

وتقوم الوزيرة بعرض إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي نجح في الوصول الى 7.4 ألف أسرة في أفقر 12 محافظة مصرية في عامه الأول بما يعتبر إنجازًا قياسيًا حيث أشاد البنك الدولي بالمشروع واختاره ضمن أفضل مشروعات للحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها في عدد من دول العالم.

وتعرض مجموعة من دول أمريكا اللاتينية وآسيا خلال المؤتمر برامج الدعم النقدي المشروط والتحديات التي تواجهها وأثرها الاجتماعي والاقتصادي في تلك الدول المختلفة.

جدير بالذكر أن البرنامج المصري يستمد بعض عناصره من برنامج بروسبيرا المكسيكي وبرنامج بولصا فاميليا البرازيلي.

من جهة أخرى، نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد في بعض المواقع عن إلغاء الوزيرة غادة والي سفرها للندن وتغييرها خطوط الطيران البريطانية للألمانية بعد اكتشافها أن التذكرة في المقاعد الاقتصادية وليست الـ«بيزنس».

وقال بيان للوزارة إن والي مدعوة رسميًا من الحكومة المكسيكية لحضور المؤتمر الدولي عن التنمية الاجتماعية و أن التذكرة كانت ضمن دعوة الحكومة المكسيكية على متن الخطوط البريطانية حيث التوقف ترانزيت في لندن ثم استكمال الرحلة إلى نيومكسيكو.

وأضاف البيان أنه بسبب الشروط المتشددة التي تطبقها الخطوط البريطانية في سياستها وهي الحصول على تأشيرة دخول بما في ذلك للرحلات الترانزيت فقد تدخلت السفارة المكسيكية في القاهرة صاحبة الدعوة والمسئولة عن الحجز لتغيير التذكرة للخطوط الألمانية «لوفتهانزا» حيث أن الوزيرة لديها تأشيرة “شينجن” تمكنها من دخول جميع الدول الأوروبية فيما عدى لندن واستكملت والي رحلتها الى نيومكسيكو بعد التوقف في فرانكفورت.