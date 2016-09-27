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محافظ الوادي الجديد يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة «يوم السياحة العالمي»

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محافظ الوادي الجديد يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة «يوم السياحة العالمي» محافظ الوادي الجديد يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة «يوم السياحة العالمي»

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد – أرشيفية

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الطلاب الفائزين بمسابقة يوم السياحة العالمي، والتي نظمتها الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت المسابقة 5 أسئلة عن المواقع الآثرية والسياحية بالمحافظة، من خلال الإذاعة المدرسية بـ 30 مدرسة بالمحافظة، وبلغ عدد الطلاب الفائزين 16 طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.

كما كرم المحافظ المشرفين القائمين على المسابقة.

الجدير بالذكر أن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد قد وجه اليوم بفتح جميع المواقع والمناطق الآثرية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين والسائحين بالمحافظة وذلك بهدف تنشيط السياحة بالمحافظة.

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