محافظ المنيا: الجامعة لها مكانة كبيرة لتشكيل عقول الشباب

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، أن الجامعة لها مكانة كبيرة فهي التي تدفع المجتمع نحو الأمام بفضل الأبحاث والأفكار العلمية وبناء عقول أبناءنا من الشباب لتخريج أجيال قادرة علي البناء والمضي نحو مستقبل أفضل .

وأضاف المحافظ خلال اجتماع مجلس الجامعة الأول له ، بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا وعدد من نواب الجامعه وعمداء وأساتذة الكليات ، إن تكليفه بهذا المنصب يعد شرفاً كبيراً وتحديا ً للارتقاء بالمحافظة ووضعها فى المكانة التى تليق بها كعروس صعيد مصر والذي سيساهم بشكل كبير فى جذب العديد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية .

من جانبه ، رحب رئيس الجامعة بالمحافظ وهنأه على توليه منصب محافظ المنيا، مؤكداً أن جامعة المنيا مستمرة في تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة أبناء المحافظة .

وأضاف أن الجامعة تحوى عدد 20 كلية تضم العديد من الكفاءات والخبرات العلمية التي تساهم في إحداث نقلة على مستوى المحافظة مؤكداً أن الجامعة على استعداد تام لتقديم يد العون والمساعدة للمحافظة .

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود المحافظ منذ توليه منصبه وبجولاته الميدانية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات العامة ومتابعة المشروعات الإنتاجية والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين وسرعة البت في حلها ومواجهتها .