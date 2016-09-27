«جنايات المنيا» تقضي بحبس 7 إخوان في تهم التظاهر والانضمام للمحظورة

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 7 متهمين، حضوريًا وغيابيًا، بالسجن بين عامين و12 عامًا، وتغريمهم بغرامات مالية تراوحت بين 20 ألف و300 ألف جنيهًا، لتورطهم في أحداث تظاهر وشغب، والانضمام لجماعة محظورة.

وقال خالد الكومي، المحامي، أن محكمة الجنايات،عاقبت المتهم الأول سيد محي الدين محمد، بالسجن المشدد 12 عامًا، غيابيًا، وغرامة 300 ألف جنيه في تهمتىي التظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة، كما عاقبت ذات المحكمة، 6 متهمين آخرين، بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنية عن كل واحد، بينهم عادل رمضان، معاق ومحبوس على ذمة القضية، في تهم تظاهر وشغب، فيما برأت المحكمة نفس المتهمين الـ6 من تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في شهر أبريل من عام 2014 بتهمة التظاهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة محظورة بمركز المنيا،عقب القبض عليهم فى أحداث تظاهر وقعت بإحدى قرى مركز المنيا، خلال شهر أبريل من عام 2014.