أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«جنايات المنيا» تقضي بحبس 7 إخوان في تهم التظاهر والانضمام للمحظورة

Google+ Print
«جنايات المنيا» تقضي بحبس 7 إخوان في تهم التظاهر والانضمام للمحظورة «جنايات المنيا» تقضي بحبس 7 إخوان في تهم التظاهر والانضمام للمحظورة

 

تعبيرية

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 7 متهمين، حضوريًا وغيابيًا، بالسجن بين عامين و12 عامًا، وتغريمهم بغرامات مالية تراوحت بين 20 ألف و300 ألف جنيهًا، لتورطهم في أحداث تظاهر وشغب، والانضمام لجماعة محظورة.

وقال خالد الكومي، المحامي، أن محكمة الجنايات،عاقبت المتهم الأول سيد محي الدين محمد، بالسجن المشدد 12 عامًا، غيابيًا، وغرامة 300 ألف جنيه في تهمتىي التظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة، كما عاقبت ذات المحكمة، 6 متهمين آخرين، بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنية عن كل واحد، بينهم عادل رمضان، معاق ومحبوس على ذمة القضية، في تهم تظاهر وشغب، فيما برأت المحكمة نفس المتهمين الـ6 من تهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في شهر أبريل من عام 2014 بتهمة التظاهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة محظورة بمركز المنيا،عقب القبض عليهم فى أحداث تظاهر وقعت بإحدى قرى مركز المنيا، خلال شهر أبريل من عام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا