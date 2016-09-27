الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مهاب مميش استعرض مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجري الملاحي للقناة وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، مشيراً إلى النتائج التي حققها إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس مقترحات تحصيل رسوم السفن العابرة في قناة السويس، وتطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للأنفاق التي يتم حفرها أسفل القناة، منوهاً إلى ما ستساهم به في الارتقاء بمنظومة النقل بهذه المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه من مزايا وعائدات استراتيجية واقتصادية كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق مميش تناول خلال الاجتماع كذلك جهود تطوير هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة في إطار التنمية المجتمعية بمدن القناة، ومنها كوبري الرسوة الذي يربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، والمنتظر افتتاحه خلال العيد القومي لمدينة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم. كما تناول الفريق/ مهاب مميش الموقف التنفيذي فيما يخص المزارع السمكية التي تقوم الهيئة بإنشائها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس بسرعة الانتهاء منها وزيادة أعدادها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في إطار تطوير وتحديث أدائها بشكل مستمر، فضلاً عن الدور الذي تقوم به في مجال الخدمة المجتمعية بمدن ومنطقة قناة السويس والمشروعات التي تنفذها في هذا الإطار. وقد أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في جهود تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها.