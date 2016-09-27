أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

Google+ Print
الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الرئيس يجتمع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

الرئيبس والفريق مهاب مميش

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مهاب مميش استعرض مجمل التطورات المتعلقة بأنشطة هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجري الملاحي للقناة وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، مشيراً إلى النتائج التي حققها إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس مقترحات تحصيل رسوم السفن العابرة في قناة السويس، وتطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للأنفاق التي يتم حفرها أسفل القناة، منوهاً إلى ما ستساهم به في الارتقاء بمنظومة النقل بهذه المنطقة، بالإضافة إلى ما ستحققه من مزايا وعائدات استراتيجية واقتصادية كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق مميش تناول خلال الاجتماع كذلك جهود تطوير هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة في إطار التنمية المجتمعية بمدن القناة، ومنها كوبري الرسوة الذي يربط بين مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، والمنتظر افتتاحه خلال العيد القومي لمدينة بورسعيد يوم 23 ديسمبر القادم. كما تناول الفريق/ مهاب مميش الموقف التنفيذي فيما يخص المزارع السمكية التي تقوم الهيئة بإنشائها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس بسرعة الانتهاء منها وزيادة أعدادها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في إطار تطوير وتحديث أدائها بشكل مستمر، فضلاً عن الدور الذي تقوم به في مجال الخدمة المجتمعية بمدن ومنطقة قناة السويس والمشروعات التي تنفذها في هذا الإطار. وقد أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في جهود تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين