"هيومان رايتس ووتش" تدين اغتيال الكاتب الأردنى ناهض حتر

أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية اليوم الثلاثاء، اغتيال الكاتب الصحفى الأردنى ناهض حتر، داعية الحكومة الأردنية إلى سن تشريع فى قانون العقوبات "يلغى تهمة التشهير بالدين".

جاء ذلك فى بيان لمديرة منطقة الشرق الأوسط فى المنظمة سارة ليا ويتسن، حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز عربية).

وكانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو أدانتا- أمس- اغتيال الكاتب حتر، الذى لقى مصرعه أمس الأول، أمام قصر العدل وسط عمان، عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته، بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية، إثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر أنه "يمس الذات الآلهية".