"حديقة أم الإمارات" تعلن مواعيد العمل مع بداية موسمها الجديد

أعلنت حديقة أم الإمارات اليوم عن مد ساعات العمل بالتزامن مع إطلاق الموسم الجديد في الحديقة اعتبارا من اول أكتوبر القادم.

وسيتم فتح الحديقة للجمهور يوميا من 8:00 صباحا وحتى منتصف الليل كما ستسقبل حظيرة الحيوانات وهي أحد أكثر مرافق الحديقة جماهيرية الزوار من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء في حين أن النافورة التفاعلية في حديقة الأطفال ستعمل من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء.

كما ستقوم الحديقة بإطلاق بطاقة ولاء الزوار وهي البطاقة التي ستتيح لهم امكانية الشحن المسبق لرسوم دخول الحديقة والتي يتم خصمها اوتوماتيكيا عند كل زيارة كما تسمح لهم البطاقة باختيار العضوية السنوية للحديقة مما يوفر عدد مرات دخول غير محدودة الى الحديقة بسعر تنافسي.

وستشهد حديقة أم الإمارات افتتاح عدد من المطاعم والكافيهات خلال الموسم الثاني والتي ستقع في أماكن مختلفة من الحديقة وستوفر خيارات متنوعة لتناول الطعام وكذلك شراء الوجبات المعدة مسبقاً.

وستقوم حديقة أم الإمارات باستضافة الفعاليات الأكثر جماهيرية والتي أعجبت زوار الحديقة في الموسم السابق بما في ذلك سوق رايب والذي سيبدأ في 8 أكتوبر القادم ويعود إلى الحديقة هذا الموسم مهرجان أبوظبي للعلوم في نوفمبر كذلك حملة "احصل على لياقة السائقين" بالتزامن مع موسم الفورمولا وان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ومهرجان محبي المأكولات في فبراير 2017.

واستطاعت الحديقة -المعروفة سابقا بحديقة المشرف المركزية- خلال عامها الأول جذب أكثر من 800 الف زائر كما حصدت جائزة العلم الأخضر المرموقة في شهر مارس الماضي .