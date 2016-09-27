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صور.. إزالة الحواجز أمام محطة سكك حديد المنيا

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صور.. إزالة الحواجز أمام محطة سكك حديد المنيا صور.. إزالة الحواجز أمام محطة سكك حديد المنيا

إزالة الحواجز

أزالت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة المرور وشرطة المرافق الحواجز الحديدية أمام محطة السكك الحديدية، لتحسين الحالة المرورية ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات المناسبة، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين وتيسير حركة السير للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المناسبة.

وكان عصام البديوي محافظ المنيا، وجه خلال إحدى جولاته الميدانية لتفقد الشوارع والميادين بالمدينة برفع الحواجز وإزالتها، لتسير الحركة المرورية خاصة مع بدء العام الدراسي، ووجود حالة من الزحام والاختناقات المرورية بشوارع المدن الرئيسية.

 

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