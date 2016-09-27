كينيا تتخذ خطوات لتغيير مسؤولي لجنة الانتخابات بعد احتجاجات

قالت الحكومة الكينية يوم الثلاثاء إن البلاد تتخذ خطوات لتغيير أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات في إطار اتفاق مع المعارضة لحل خلاف أدى إلى احتجاجات وأعمال عنف هذا العام.

وأجرى خصوم في البرلمان محادثات لإنهاء النزاع حول “اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود” التي يقول معارضون إنها منحازة ولا تصلح للإشراف على الانتخابات المقررة في أغسطس 2017.

وبحسب رويترز ذكر البيان الحكومي أن لجنة تمثل عددا من الوكالات الحكومية “ستقود مفاوضات مع أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود لتسهيل خروج الأعضاء الحاليين للجنة بانتظام واحترام وضمان انتقال سلس.”