أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كينيا تتخذ خطوات لتغيير مسؤولي لجنة الانتخابات بعد احتجاجات

Google+ Print
كينيا تتخذ خطوات لتغيير مسؤولي لجنة الانتخابات بعد احتجاجات كينيا تتخذ خطوات لتغيير مسؤولي لجنة الانتخابات بعد احتجاجات

احتجاجات كينيا

قالت الكينية يوم الثلاثاء إن البلاد تتخذ خطوات لتغيير أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات في إطار اتفاق مع المعارضة لحل خلاف أدى إلى احتجاجات وأعمال عنف هذا العام.

وأجرى خصوم في البرلمان محادثات لإنهاء النزاع حول “اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود” التي يقول معارضون إنها منحازة ولا تصلح للإشراف على الانتخابات المقررة في أغسطس  2017.

وبحسب رويترز ذكر البيان الحكومي أن لجنة تمثل عددا من الوكالات الحكومية “ستقود مفاوضات مع أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود لتسهيل خروج الأعضاء الحاليين للجنة بانتظام واحترام وضمان انتقال سلس.”

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب