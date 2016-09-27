تأجيل محاكمة 381 متهماً بإقتحام قسم مطاي بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 381 متهماً، فى أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مركز مطاى، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس 181 متهماً، وإخلاء سبيل 2 فقط لظروف صحية.

قال خالد الكومي، محامي المتهمين، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود واستكملت الإطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية الخاصة ب7 متهمين، حضروا جلسة اليوم، فيما تغيب باقى المتهمين المحبوسين عن جلسة اليوم، دون معرفة الأسباب، مشيراً أن المحكمة إستجابت لطلب الدفاع بشان الإفراج عن 2 من المتهمين لظروف صحية مع استمرار حبس باقى المتهمين المحبوسين البالغ عددهم 181 متهماً، والباقون مخلي مابين سبيلهم ومفرج عنهم.

والمتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم أمام محكمة جنايات المنيا، بعد قبول محكمة النقض، الطعن على الأحكام التى صدرت ضد 528 من المتهمين بجلسة 28 من شهر أبريل عام 2014 بإعدام 37 متهماً، وبراءة 17 متهماً، والسجن المؤبد ل 396 آخرين، بتهم إقتحام وحرق قسم شرطة مركز مطاى بشمال محافظة المنيا، وقتل نائب المأمور، العقيد مصطفي العطار، وذلك خلال موجة العنف والشغب التي صاحبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة.