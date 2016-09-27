أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي لوزير النقل الروسي: ملتزمون بتعزيز إجراءات تأمين المطارات

Google+ Print
السيسي لوزير النقل الروسي: ملتزمون بتعزيز إجراءات تأمين المطارات السيسي لوزير النقل الروسي: ملتزمون بتعزيز إجراءات تأمين المطارات

الرئيس عبد الفتاح مع وزير النقل الروسي بحضور وزير الطيران المدني المصري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف ونائب وزير النقل وسفير روسيا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال اللقاء على عُمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين وروسيا، مشيدًا بمواقف الرئيس بوتين إزاء مصر، ومعربًا عن اعتزازه بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، الأمر الذي يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أوضح وزير النقل الروسي أن زيارته للقاهرة تأتي بتوجيهات من الرئيس بوتين عقب لقائه مع الرئيس مؤخرًا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة «هانجشو» الصينية، حيث تهدف الزيارة إلى بحث سبل استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.

واستعرض الوزير الروسي نتائج المباحثات بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنها قطعت شوطًا طويلًا في ضوء ما أبداه الجانب المصري من تعاون إيجابي وجاري استكمال التباحث حول عدد من النقاط الخاصة بتأمين المطارات.

وقد أكد الرئيس التزام مصر بتعزيز إجراءات تأمين المطارات في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الأمن والحماية للسائحين بشكل عام والمواطنين الروس بشكل خاص.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة التباحث بين الجانبين حتى يمكن اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب