السيسي لوزير النقل الروسي: ملتزمون بتعزيز إجراءات تأمين المطارات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف ونائب وزير النقل وسفير روسيا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال اللقاء على عُمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وروسيا، مشيدًا بمواقف الرئيس بوتين إزاء مصر، ومعربًا عن اعتزازه بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، الأمر الذي يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أوضح وزير النقل الروسي أن زيارته للقاهرة تأتي بتوجيهات من الرئيس بوتين عقب لقائه مع الرئيس مؤخرًا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة «هانجشو» الصينية، حيث تهدف الزيارة إلى بحث سبل استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.

واستعرض الوزير الروسي نتائج المباحثات بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنها قطعت شوطًا طويلًا في ضوء ما أبداه الجانب المصري من تعاون إيجابي وجاري استكمال التباحث حول عدد من النقاط الخاصة بتأمين المطارات.

وقد أكد الرئيس التزام مصر بتعزيز إجراءات تأمين المطارات في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الأمن والحماية للسائحين بشكل عام والمواطنين الروس بشكل خاص.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة التباحث بين الجانبين حتى يمكن اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر.