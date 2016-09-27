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الخميس المقبل.. حسن الرداد وتامر أمين ومفيدة شيخة ضيوف “معكم” علىCBC

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الخميس المقبل.. حسن الرداد وتامر أمين ومفيدة شيخة ضيوف “معكم” علىCBC الخميس المقبل.. حسن الرداد وتامر أمين ومفيدة شيخة ضيوف “معكم” علىCBC

حسن الرداد _ أرشيفية

يحل النجم الشاب حسن الرداد ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة، الخميس المقبل، من برنامج “معكم.. منى الشاذلي” ، ويحكي الرداد تفاصيل فيلمه الأخير وكواليس التصوير وكيف واجه اسم العمل اعتراضات كثيرة من قبل الرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك الخط الكوميدي الذي صار ملازما لأعماله منذ فترة.
> وفي النصف الأول من الحلقة تدور مناقشة ساخنة حول الزوجة التي غسلت قدم زوجها في “الكوشة” ليلة زفافهما، من خلال استضافة الزوجين وكذلك حلول كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامي تامر أمين وعضو مجلس الشعب أنيسة حسونة لطرح أراؤهم في ذلك المشهد.

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