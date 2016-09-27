انتحار شاب ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار أمام أحد المزلقانات بمدينة سوهاج

ألقى شاب فى بداية العقد الثالث من العمر صاحب شركة مجمدات غذائية بنفسه أمام أحد القطارات.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة برئاسة العميد كرم فاروق مدير الإدارة يفيد بقيام شاب بالانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات بدائرة مركز سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث لمديرية قيام “أسامة . ى . أ” 32 سنة صاحب شركة مجمدات غذائية بإلقاء نفسه أمام القطار رقم 982 القاهرة أسوان، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبسؤال شاهد الواقعة “مينا . و . ج” 22 سنة طالب قرر أنه أثناء تواجده بصحبة المتوفى على أحد المقاهى بالقرب من شريط السكة الحديد تناهى لسمعهما صوت أحد القطارات فقام المتوفى بالعدو وألقى بنفسه أمام القطار.

وبسؤال والد المتوفى “يعقوب . أ . ج” 67 سنة سوهاج بالمعاش أيد مضمون ما سبق، وأضاف بأن نجله يمر بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات بعمله، ونفى الشبهة الجنائية لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6192 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.