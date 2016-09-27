احذري ضرر النوم بالمكياج لبشرتك

بيروت- سيدتي نت

ليست لديك الطاقة لإزالة مكياجك قبل النوم؟ اعرفي إذاً لماذا يجب عليك حقاً إزالته!

عدت في وقت متأخر من العمل، تناولت طعامك.. وأخيراً كل ما تحلمين به هو الذهاب إلى النوم، بعد أن نظفت أسنانك، وارتديت ملابس النوم ودخلت سريرك.

لكن انتظري! هل لا يزال المكياج على وجهك؟ إذا كان الأمر كذلك، اعرفي أن تركه من أسوأ الأشياء التي تفعلينها لبشرتك.

جميعنا نمر بتلك اللحظات، ويمكن أن تكون إزالة المكياج مملة حقاً. ولكن ترك المكياج وخاصة كريم الأساس والفاونديشن السميك يسد المسام ويجذب الأوساخ والجراثيم، ما يؤدي إلى جعل البشرة الباهتة، زيتية، كما يؤدي إلى تشكل بقع في بعض الأحيان، لذا فإن عدم إعطاء بشرتك فرصة للتنفس، يسرع عملية الشيخوخة ويسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضاً.

وهذا ليس كل شيء.. فالنوم بمكياج العينين يسبب تهيج العين، والماسكارا والكحل قد ينتقلان إلى عينيك أثناء النوم، وتستيقظين وأنت تعانين التهاب عيون أو حكة. والأسوأ من ذلك، سد الغدد المجودة على جفونك، كون الزيوت تحتبس في غدد العين وتراكمها مؤلم، وربما تتطلب العلاج الطبي.

فما هي أفضل طريقة إذاً لإزالة المكياج؟ هل ماء ميسيلار Micellarالمنظف ملائم للبشرة؟

بالتأكيد سوف تشكرك بشرتك كل ليلة!

لدى غارنييه مجموعة كاملة من منتجات لطيفة على البشرة و مزيلة للمكياج، بما في ذلك ماء Micellar ميسيلار المبتكر، للمكياج اليومي توجد الميسيلار الزهرية . والآن وقد تمّ المزج بين هذه المياه مياه ميسيلار وزيت الأرغان الذي يزيل أكثر مكياجات العيون عناداً، لا تملكي أية حجّة أو سبب يمنعكِ من إزالة المكياج قبل النوم! الحصول على وجه نظيف وإظالة و إزالة المكياج والشوائب الأوساخ أصبح أمر سيحصل في لمح البصرغمضة عين. هذا المستحضر سينظف بشرتكِ بلطف، يزيل كل الشوائب الأوساخ التي تجذب البكتيريا وتسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويفتح المسام

سيكون تنظيف الوجه والمسام سهلاً وبمسحة في لمح البصرغمضة عين، سينظف بشرتك بلطف، والأفضل هو إزالته لكل الشوائب، التي تجذب البكتيريا وتسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد!