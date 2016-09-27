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مستحضرات تجميل أساسية في حقيبتك

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الثلاثاء 27-09-2016 18:40

هناك بعض الأشياء التي يجب أن لا تخلو حقيبتك منها، لأنها أساسية للحفاظ على تألّقك وجمالك باستمرار وطوال اليوم، فما هي هذه الأشياء يا ترى؟
"سيِّدتي نت" سيساعدك في هذا الأمر، وإليك التفاصيل في ما يلي:


1.براعم القطن: من الضروري أن تحتوي حقيبتك على براعم القطن، لأنها أساسية في حلّ جميع أخطاء المكياج، لاسيما في هذا الجوّ الحارّ، وقد تحتاجينها للتخلّص من الكحل السائل وإزالة بقايا المكياج على عينيك، كما أنها ستساعدك في تنظيف وتحديد الشفاه من أيّ تلطّخ أو سيلان.
2.كريم الترطيب: عندما تشعرين بجفاف يديك وأظافرك وشفتيك، قومي بوضع قطرات من كريم الترطيب الخاصّ بك، وستستعيدين نضارة يديك وشفاهك في ثوانٍ.
3.بودرة المكياج: قد تتعرّضين في وسط النهار إلى فساد المكياج، ممّا سيفسد مظهرك بأكمله؛ لذلك لا بدّ من وجود البودرة الشفافة الخاصّة بك في حقيبتك لتظلّي متألقة طوال اليوم.
4.أحمر الشفاه وأحمر الخدود: أوّل شيء يتلاشى من المكياج هو أحمر الشفاه نتيجة الأكل أو الشرب أو العوامل الجوية؛ لذا من الضروريّ أن يكون موجوداً في حقيبتك قلم أحمر الشفاه الخاصّ بك لتحصلي على شفاه تشعّ جاذبية طوال اليوم.
5.المناديل المبلّلة: ستساعدك هذه المناديل على التخلّص من المكياج غير المرغوب فيه، كما أنها ستساعدك على تنظيف يديك وترطيبهما باستمرار.
6.قلم كحل صغير: إذا كنت ممن يفضّلن وضع الكحل ولا يفضّلن الخروج أبداً من دونه، فاحرصي على وضع قلم كحل صغير من اللون المفضّل لديك في حقيبتك لتجديد الكحل كلما أردت.

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سيدتي