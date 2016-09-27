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مصرع 12 شخصًا اثر انفجار بمنجم فحم فى منطقة نينجشيا الصينية

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مصرع 12 شخصًا اثر انفجار بمنجم فحم فى منطقة نينجشيا الصينية مصرع 12 شخصًا اثر انفجار بمنجم فحم فى منطقة نينجشيا الصينية

منجم فحم – صورة أرشيفية

لقى 12 شخصًا مصرعهم جراء انفجار غاز بمنجم فحم فى منطقة نينغشيا الذاتية الحكم شمال غرب الصين اليوم الثلاثاء، وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الانفجار وقع صباحا وأن هناك حوالى ثمانية أشخاص محاصرين فى باطن المنجم، حيث تجرى الآن عملية إنقاذهم والتى يشارك فيها حوالى 200 من رجال الإنقاذ.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إخراج جثث الضحايا من أحد الفتحات بالمنجم، وتُعد المناجم هى الأعلى من حيث عدد ضحايا حوادث العمل فى الصين، وكانت مصلحة الدولة الصينية لسلامة العمل قالت إن الصين شهدت أكثر من 28 ألف حادث عمل فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ما أسفر عن مقتل وفقدان ما يزيد عن 16 ألف شخص.

ودائما ما تؤرق مشاكل سلامة العمل بال الصينية، لهذا فقد قامت الصين مؤخرا بوضع عقوبات اشد لانتهاكات قانون سلامة العمل.

أ ش أ

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