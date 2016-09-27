أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خط ملاحي بحري بين الإسكندرية وبيروت لدعم التبادل السياحي

Google+ Print
خط ملاحي بحري بين الإسكندرية وبيروت لدعم التبادل السياحي خط ملاحي بحري بين الإسكندرية وبيروت لدعم التبادل السياحي

سفينة سياحية – أرشيفية

قال محافظ الإسكندرية رضا فرحات، إن هناك مساع مصرية لبنانية تبذل حاليًا من أجل دعم تشغيل الخط الملاحي السياحي البحري “الإسكندرية – بيروت”، بهدف تنشيط حركة السياحة والسفر بين البلدين.

وأشار فرحات، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال بـ«اليوم البحري العالمي»، الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية تحت شعار «النقل البحري لا غنى عنه للعالم»، بحضور وزير النقل جلال السعيد، وقيادات قطاع النقل البحري إلى أنه سيتوجه اليوم إلى بيروت لحضور مؤتمر حول النقل البحري.

وأضاف، أنه سيلتقى على هامش الزيارة بمحافظ بيروت، لبحث إجراءات اعتماد خط ملاحي بين الإسكندرية وبيروت، ما يساهم في دعم حركة السياحة والسفر بين ولبنان، وزيارة الأماكن والمعالم السياحية بين البلدين.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الإسكندرية أنه بحث مع وزير النقل اليوم خطة عمل تطوير قطاع النقل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه ناقش المشاكل المرورية وسبل التغلب عليها، كما استعرض مشروع ترام المدينة، وخط قطار أبو قير، ومشروع السكة الحديد لربط برج العرب الجديدة بالإسكندرية، فضلًا عن دعم وزارة النقل للطرق المحورية خارج مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين محافظة الإسكندرية ووزارة النقل، ما يحقق الاستفادة القصوى والتشغيل الأمثل لوسائل النقل والمواصلات بالعاصمة الثانية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب