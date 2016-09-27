خط ملاحي بحري بين الإسكندرية وبيروت لدعم التبادل السياحي

قال محافظ الإسكندرية رضا فرحات، إن هناك مساع مصرية لبنانية تبذل حاليًا من أجل دعم تشغيل الخط الملاحي السياحي البحري “الإسكندرية – بيروت”، بهدف تنشيط حركة السياحة والسفر بين البلدين.

وأشار فرحات، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال بـ«اليوم البحري العالمي»، الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية تحت شعار «النقل البحري لا غنى عنه للعالم»، بحضور وزير النقل جلال السعيد، وقيادات قطاع النقل البحري إلى أنه سيتوجه اليوم إلى بيروت لحضور مؤتمر حول النقل البحري.

وأضاف، أنه سيلتقى على هامش الزيارة بمحافظ بيروت، لبحث إجراءات اعتماد خط ملاحي بين الإسكندرية وبيروت، ما يساهم في دعم حركة السياحة والسفر بين مصر ولبنان، وزيارة الأماكن والمعالم السياحية بين البلدين.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الإسكندرية أنه بحث مع وزير النقل اليوم خطة عمل تطوير قطاع النقل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه ناقش المشاكل المرورية وسبل التغلب عليها، كما استعرض مشروع ترام المدينة، وخط قطار أبو قير، ومشروع السكة الحديد لربط برج العرب الجديدة بالإسكندرية، فضلًا عن دعم وزارة النقل للطرق المحورية خارج مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين محافظة الإسكندرية ووزارة النقل، ما يحقق الاستفادة القصوى والتشغيل الأمثل لوسائل النقل والمواصلات بالعاصمة الثانية.

أ ش أ