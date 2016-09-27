موسكو: سنواصل دعم دمشق فى مواجهة الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، عزم موسكو على مواصلة دعمها لدمشق في مواجهة الإرهاب والمساعدة على تسوية الأزمة السورية, بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

واوضحت وزارة الخارجية – في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء – إن بوجدانوف أكد خلال لقاء أجراه مع السفير السوري في موسكو رياض حداد, تلبية لطلب من الدبلوماسي السورى على مواصلة دعم بلاده لدمشق في مواجهة الإرهاب .

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا الوضع في سوريا وأبعاده الإقليمية والدولية, كما تطرقا إلى بعض جوانب العلاقات الروسية السورية, بما فيها إجراء اتصالات رفيعة المستوى.

أ ش أ