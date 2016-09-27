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تدهور صحة بيريز بعد إصابته بسكتة دماغية

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تدهور صحة بيريز بعد إصابته بسكتة دماغية تدهور صحة بيريز بعد إصابته بسكتة دماغية

الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز

أعلن أطباء إسرائيليون، اليوم  الثلاثاء, أن الحالة الصحية للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (93 عاما) تدهورت بشكل كبير.

وذكرت صحيفة جيورزاليم بوست، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء أعربوا عن مخاوفهم من أن تبدأ وظائف أعضائه الحيوية في التوقف.

كان بيريز قد أصيب بسكتة دماغية حادة نقل على إثرها إلى مركز شيبا الطبي في تل هاشومير بالقرب من تل أبيب في وقت سابق من الشهر الجاري وتم إعطاؤه مخدر ووضع على جهاز
> تنفس صناعي.

وكان بيريز من أهم الشخصيات التي تشارك فى اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الدولة العبرية تجاه المنطقة العربية, ولم ينس له العرب سجله الحافل بالكثير من الجرائم التي شارك فيها، لعل أبرزها العدوان الثلاثي على 1956, فضلا عن أنه كان شريكا أصيلا لأريل شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق, في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في انتفاضة المسجد الأقصى المبارك.

أ ش أ

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