الصحة: ارتفاع عدد وفيات غرق «مركب رشيد» إلى 184

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة إلى 184 حالة وفاة، و6 إصابات.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى وجود 50 سيارة إسعاف بمدينة رشيد، بالإضافة إلى وجود سيارات إسعاف احتياطية في محيط المدينة، لحين انتهاء عملية انتشال الجثامين بالكامل.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم نقل حالات الإصابة إلى مستشفى رشيد المركزي، وجميعهم خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح مجاهد أنه تم نقل الوفيات إلى مشرحة مستشفيات كفر الدوار، والمحمودية، وأبوحمص، ودمنهور التعليمي، ورشيد وإدكو، والشاملة بكفر الدوار، وايتاي البارود، والرحمانية، وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ومطوبس فوه وبلطيم وبيلا، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وصدر المعمورة وأبو قير المركزي بمحافظة الإسكندرية، وجمصة العام بمحافظة دمياط.