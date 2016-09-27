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جهاز تنمية سيناء: تغيير وضع المحافظة تنمويًا وأمنيًا خلال عام ونصف

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جهاز تنمية سيناء: تغيير وضع المحافظة تنمويًا وأمنيًا خلال عام ونصف جهاز تنمية سيناء: تغيير وضع المحافظة تنمويًا وأمنيًا خلال عام ونصف

جانب من قيادات المحافظة

أعلن اللواء شوقى رشوان، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، أن رئيس الجمهورية شكل لحنة مختصة بتنمية شمال سيناء بناء على القرار ٣٩/٢٠١٦، مؤكدًا أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية.

وأضاف رشوان، خلال انعقاد مجلس جامعة العريش بحضور اللواء سيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن اللجنة ناقشت عدد من الأزمات التى تواجه الأهالى فى المحافظة ومنها مشكلة المياه وإنشاء كلية الطب.

وتابع، أن اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس عمليات القوات المسلحة ورئيس جهاز تنمية سيناء.

وأكد اللواء رشوان، أن اللجنة فى اجتماعها الأخير ناقشت إنشاء كلية الطب فى جامعة العريش، وتحويل مستشفى العريش العام إلى مستشفي جامعى يخدم الكلية، لافتًا أن هناك أزمة فى وجود أطباء استشاريين فى شمال سيناء بسبب الظروف الراهنة، ولذلك رفعت اللجنة مقترح بصرف ١٤٠٠ جنيه لكل طبيب فى اليوم الواحد، حال تواجده فى المحافظة، وذلك لجذب الأطباء إلى المناطق النائية.

وشدد رشوان، على أن رئيس الجمهورية طالب جميع الجهات المنوطة بالتنمية والأمن فى شمال سيناء، بتغير وضع المحافظة أمنيًا وتنمويًا خلال عام ونصف.

ومن جانبه، اكد محافظ شمال سيناء، اللواء سيد عبدالفتاح حرحور، أن اللجنة تعمل على عدد من الأصعدة منها إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مثل مشروع ترعة السلام، والعمل على إنهاء مشروعات تسير ببطىء مثل إنشاء محطات المياه.

واضاف حرحور، أنه جارى إنشاء منطقة حرفية جنةب العريش، وكذلك سوق تجارى يضاهى سوق العبور حال صرف جميع المخصصات المالية للمشروع، و
> أشار، أن كان هناك أزمة خاصة بكلية التربية الرياضية خاصة بالمنشات المقامة عليها الجامعة والتابعة الوزارة التربية والتعليم، ويتم تجديد عقدها كل خمس سنوات، حيث وافق وزير التربية والتعليم بتمديد العقد، مؤكدًا \أن خلال الخمس سنوات القادمة سوف يتم إنشاء صرح رياضى متكامل تابع لكلية الطب.

وعن جامعة العريش، لفت اللواء المحافظ، أن الجامعة طلبت مخصصات مالية ٥٠٠ مليون جنيه، لإنشاء بعض المبان الجديدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى لتفقد الجامعة الوقوف على ماتحتاجة من انشات جديدة.

 

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