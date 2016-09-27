الأهلي يحذر المنتخب الوطني من اشراك حجازي في التقسيمات خشية تجدد إصابته

تلقى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من النادى الأهلي من إشراك أحمد حجازى مدافع الفريق فى تقسيمة كاملة بمران المنتخب استعدادًا لمباراة الكونغو يوم 9 أكتوبر المقبل بتصفيات المونديال.

وأكد مسئولو الأهلي أن حجازى سينضم لمعسكر المنتخب يوم 1 أكتوبر المقبل ومعه تقرير طبى عن إصابته، مطالبًا بعدم إشراك اللاعب فى تقسيمة كاملة خاصة أنه لم يتعاف تماما من الإصابة وهو ما يهدد اللاعب بتجدد الإصابة.

يذكر أن حجازى كان يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب عن المباريات منذ 6 أسابيع.