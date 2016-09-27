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أول صورة لمحاولة الأهالى اقتحام مزرعة حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط

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أول صورة لمحاولة الأهالى اقتحام مزرعة حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط أول صورة لمحاولة الأهالى اقتحام مزرعة حيوانات بعد قتل نمر لطفلة بالعياط

>كتب بهجت أبو ضيف

حصل اليوم السابع على أول صور من داخل مزرعة تربية حيوانات يمتلكها رجل أعمال بمركز العياط فى الجيزة، بعد محاولة الأهالى اقتحامها، احتجاجا على مهاجمة نمر لطفلة وقتلها مساء أمس الاثنين بقرية كفر حميد .

وأكد أحمد منصور شاهد عيان أن الأهالى اقتحموا المزرعة وكسروا بابها الرئيسى تعبيرا عن غضبهم لاتهامهم صاحب المزرعة أن النمر قاتل الطفلة ملكه وهرب من المزرعة.

وأضاف أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة تواجدت لتأمين المزرعة والحيوانات التى بداخلها، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من الحيوانات المفترسة.

 

 

 


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