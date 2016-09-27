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منظمة الصحة تطالب بإجلاء المصابين من شرق حلب

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منظمة الصحة تطالب بإجلاء المصابين من شرق حلب منظمة الصحة تطالب بإجلاء المصابين من شرق حلب

ارشيفية

طالبت منظمة الصحة العالمية، بفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والمصابين من الأحياء المحاصرة في شرق مدينة حلب السورية.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لتقديم المساعدة في إجلاء جميع المرضى والجرحى من الجزء الشرقي من المدينة، موضحة أن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقة ويقومون برعاية ما يصل إلى 250 ألف شخص.

وذكرت المتحدثة أن ما يربو عن 400 شخص أصيبوا بجروح في شرق حلب يومي السبت والأحد الماضيين بسبب الأعمال القتالية، لكن لم تبق هناك سوى 7 مستشفيات يعمل بعضها بشكل جزئي، فيما تم تدمير 25 مؤسسة طبية أخرى بشكل كامل أو شبه كامل.

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