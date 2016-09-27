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ناخبو أذربيجان يصوتون لصالح تمديد فترة ولاية الرئيس “علييف”

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ناخبو أذربيجان يصوتون لصالح تمديد فترة ولاية الرئيس “علييف” ناخبو أذربيجان يصوتون لصالح تمديد فترة ولاية الرئيس “علييف”

الهام علييف

قالت سلطات الانتخابات في أذربيجان يوم الثلاثاء إن الناخبين صوتوا لصالح تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات في خطوة يرى منتقدون أنها ستمنح الرئيس الهام علييف الذي يتولى الحكم منذ 2003 صلاحيات لم يسبق لها مثيل.

وبحسب رويترز قالت مفوضية الانتخابات إن أغلبية كبيرة قدرت بنحو 91.2 في المئة من الناخبين الذين خرجوا للمشاركة في استفتاء أيدوا هذا القرار.

وبإمكان علييف (54 عاما) الذي جاء إلى الحكم خلفا لوالده الترشح لانتخابات الرئاسة لفترات غير محددة بعدما تم إلغاء الحد الأقصى لهذه الفترات خلال استفتاء مماثل أجري قبل سبعة أعوام.

واعترف مراقبون أوروبيون من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بنتائج الاستفتاء التي أعلنت يوم الثلاثاء لكنهم دعوا السلطات في أذربيجان إلى تحسين عملية التصويت.

 

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