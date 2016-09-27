بالصور.. أمن أسوان يشدد الرقابة الأمنية أمام المدارس لمنع التحرش

قرر اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، تشديد الرقابة الأمنية أمام المدارس، لتأمينها وتحقيق الانضباط الأخلاقى أمام المدارس لمنع ظاهرة التحرش بين الطلاب.

جاء ذلك على هامش، تفقد مدير أمن أسوان يرافقه القيادات الأمنية بالمحافظة، عدد من المدارس، ومنها مدارس أحمد ابازيد الثانوية والمهندس مكاوى يعقوب الثانوية والعروى الوثقى للتعليم الأساسى وأبطال أكتوبر الابتدائية، وحث قوات التأمين ونقاط التمركزات بالشوارع المحيطة بالمدارس، على ضرورة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المدارس.

وشدد على منع وقوع أى حالات للتحرش الجنسى أمام المدارس، وضبط ما يحدث منها، كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء تأدية الخدمات الشرطية.