منى الشاذلي سفيرة التعليم لمؤسسة مصر الخير

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن اختيارها للإعلامية منى الشاذ لي، كأول سفيرة لقطاع التعليم لصالح المؤسسة، وذلك خلال الأحتفالية السنوية السادسة للقطاع، والتي أقيمت بالأمس لتكريم أوائل الطلاب خريجى البرامج التعليمية المختلفة، التي تدعمها المؤسسة.

> وقد حضر الحفل الذي قامت مني الشاذلى بتقديمه، المئات من الطلبة التي أشرفت مصر الخير على تعليمهم، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ممثلاً عن رئيس الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

> وفى كلمتها التي ألقتها فى بداية الحفل، أكدت مني الشاذلى عن أهمية ما تقوم به المؤسسة فى قطاع التعليم والذى وصفته بـ”السلاح الأستراتيجي” الذى لا يمكن التغاضى عنه فى الفترة المقبلة.

كما أضافت أن الاستثمار فى التعليم هو أفضل أنواع الاستثمار لمصر، على المديين القريب والطويل حيث يتم شراء مستقبل ثقافي يرتقي بالوطن.

> ومن جدير بالذكر أن المؤسسة، قد حققت انجازات كبيرة في قطاع التعليم، حيث دعمت ما يقرب من أربعين ألف طالب فى مختلف المجالات، ما بين التعليم الفني والتعليم الأساسي والمدارس المجتمعية والبعثات الدراسية للخارج، وذلك خلال الست سنوات الماضية.

وقد تم تكريم الشاذلي من ضمن الشخصيات العامة المكرمة، من قبل المؤسسة لهذا العام، كما قام العديد من الطلاب بألتقاط الصور التذكارية معها احتفالاً بتكريمهم.