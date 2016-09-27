اختيار«صبا مبارك» و«أروى جودة» بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي‎

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ برئاسة د.ماجدة واصف والمدير الفني الناقد يوسف شريف رزق الله، عن اختيار الممثلة الأردنية صبا مبارك والممثلة المصرية أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة

> الثامنة والثلاثين (15 – 24 نوفمبر 2016)، التي يترأسها المخرج الألماني كريستيان بيتزولد.

ولدت “صبا أحمد سليمان مبارك السيوف” في قرية عجلون بالأردن، وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك بإربد عام 2001 وجاء تعلقها بالفن عن طريق والدتها الفنانة التشكيلية “حنان الأغا”؛حيث بدأت مشوارها hلفني كممثلة بمسلسل “قمر وسحر” عام 1998،وبعده قامت ببطولة عدد من الأعمال الدرامية؛مثل : “الكواسر”، “عمر الخيام” و”الأرواح المهاجرة”. وفي العام 2003 اتجهت إلى السينما؛حيث قامت بالمشاركة في بطولة فيلم “سفر الأجنحة” ثم “خارج التغطية” وكذلك “مملكة النمل” لكن نجاحها الحقيقي بدأ مع انتقالها للعمل في السينما المصرية؛ حيث شاركت في بطولة فيلم “بنتين من مصر” وفيلم “الثمن” كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات الدرامية؛مثل “نسيم الروح” ، “شربات لوز”، ”حكايات بنات”، “موجة حارة”، “آسيا”، “العهد” (الكلام المباح)، “حق ميت”

> و”أفراح القبة”.

أما “أروى يحي جودة” فقد بدأت مسيرتها،وهي في الثانية عشرة من عمرها، كعارضة أزياء،وبعد عودتها إلى مصر قادمة من السعودية ؛حيث عاشت طفولتها ومراهقتها، درست التسويق في الأكاديمية البحرية. وبعد حصولها على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004 لفتت إليها الأنظار،وشاركت في العام 2005 في بطولة فيلم “منتهى اللذة”،الذي يُعد أول أدوارها،وفي العام 2006 شاركت في بطولة الفيلم الاستعراضي ”مفيش غير كده”،وفي العام 2008 شاركت في بطولة فيلم “على جنب يا أسطى”، وفي نفس العام شاركت في بطولة فيلم “زي النهارده” ثم توالت بطولاتها في أفلام :

> “العالمي”، “الوتر”،”فيلا 69″ و”الجزيرة 2″ بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات الدرامية؛مثل : “المواطن أكس” ،”الخطوط الحمراء”، “نابليون والمحروسة” و”الكلام المباح”.