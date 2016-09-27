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مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي وقف دخول الليبيين إلى مصر

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مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي وقف دخول الليبيين إلى مصر مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي وقف دخول الليبيين إلى مصر

المهندس-شريف-إسماعيل-رئيس-الوزراء

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد بالعديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بإصدار السلطات المصرية قرارا بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى عبر مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما, وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وهو ما نفته أيضا السفارة الليبية بالقاهرة.

وأشارت وزارة الداخلية وفق التقرير إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سواء عن طريق مطار القاهرة الدولي أو مطار برج العرب بالإسكندرية, وأوضحت أن العلاقات المصرية` الليبية تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات ممتدة منذ القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية، وفى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين وأن الأشقاء الليبيين مرحب بهم دائما في مصر.

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