البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 405،459 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.53% ، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.44%، كما تراجعع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%