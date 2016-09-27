البرلمان يناقش قانون الهجرة غير الشرعية.. والعجاتى: القضاء عليها أمر صعب

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعانى منها دول البحر الأبيض المتوسط، ولذا فإن تفعيل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لن يتم فى معزل عن التعاون الدولى.

وأضاف "العجاتى" خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية أمر صعب، لافتا إلى ضرورة الحد منه ومواجهته.

وأوضح أن جهات عديدة ساهمت فى صياغة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.