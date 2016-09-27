"التموين": ضخ 2000 طن من الزيوت و ١٠٠٠ طن أرز يوميًا بكافة المنافذ

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية، بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة من الزيت، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومى وفقًا للمعدلات الطبيعية فى كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم ضخ يوميًا ما يقرب من 2000طن زيوت وأكثر من (1000طن) أرز وما يقرب من (5000 طن) من السكر إلى كافة المنافذ التموينية التى تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ "جمعيتى" لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.

كما أعلنت الوزارة عن طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبوة الزيت الجديدة سعة 800 مللى جرام، والتى وفرت 20% من أحجام العبوات السابقة وذلك بأسعار تبدأ من 8.25 جنيهًا ومتاحة بكافة منافذ التموين، مضيفة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى 30 سبتمبر الجارى، وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التى تنزل للشارع بشكل دورى ومستمر للتعرف على الأماكن التى تشهد عجزًا فى بعض السلع.

كما أشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفى احتياجات البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، وأنه جارى طرح المزيد من المناقصات لتوفير كافة احتياجات المواطنين ومخزون استراتيجى لمدة شهرين، هذا إلى جانب التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيراد زيت معبأ لطرحه بالأسواق مباشرة، وقد وصلت الكمية الأولى منها وقدرها (2000) طن.

وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528.)