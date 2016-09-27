ضبط عصابة بالجيزة أسست 4 مصانع أسمدة مغشوشة لسرطنة المحاصيل الزراعية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمصطحات برئاسة اللواء صبرى الجمال المدير العام من ضبط 4 مصانع أسمدة مغشوشة تهدف لسرطنة المحاصيل وبور الأراضى الزراعية فى البلاد.

وردت معلومات للواء ياسر العقاد مدير مباحث الإدارة عن قيام تشكيل عصابى إنشاء 4 مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة والمقلدة المنسوب تصنعها للشركات الوطنية والخاصة المتخصصة فى إنتاج الأسمدة بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 والغش التجارى 281 لسنة 94 وقانون البيئة 4 لسنة 94 .

وأسفرت تحريات اللواء هشام عبد الغفار رئيس مباحث الإدارة عن صحة تلك المعلومات وأن المصانع تقع فى زاوية ابو مسلم بمركز أبو النمرس فى الجيزة.

وعلى الفور تمكنت مأمورية أمنية بقيادة العقيد حسن عبد العزيز بصحبة المقدم وائل الشرقاوى، والرائد طلال منصور رجال شرطة البيئة وبالاشتراك مع لجنة فنية من وزارة الزراعة من ضبط 4 مصانع تنتج أسمدة مغشوشة تستهدف سرطنة المحاصيل الزراعية وبور الأراضى وتم التحفظ على الخلطات وماكينات الطحن التى تستخدم فى إنتاج تلك الأسمدة والتحفظ على 3000 طن أسمدة مغشوشة بعضها منسوب للشركات الحكومية والخاصة المختصة فى إنتاج الأسمدة وتشميع المصانع وعرض المتهمين على النيابة العامة لتولى التحقيق.